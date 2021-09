Serie A, Fiorentina- Inter 1-3: i nerazzurri battono all'Artemio Franchi i viola di Italiano

Si conclude 1-3 la sfida tra Fiorentina e Inter all'Artemio Franchi. I nerazzurri di Simone Inzaghi calano un bel tris dopo una prima frazione di gara complicata, in cui sono mancati di incisività e dove i viola sono riusciti ad essere pericolosi e a segnare al 23'col gol di Riccardo Sottil fininendo il primo tempo in vantaggio. L'Inter riesce comunque a riacciuffare la partita nella ripresa dominando in campo, a firmare la vittoria sono state le reti di Darmian, Dzeko e Perisic che hanno permesso alla squadra di conquistare i tre punti necessari a portarli dritti in vetta alla classifica, in attesa di sapere gli esiti delle partite: Milan-Venezia e Sampdoria-Napoli che potrebbero di nuovo cambiare la classifica.