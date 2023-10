Serie A | Le probabili formazioni di Inter-Roma

Squadra in casa

Squadra in casa Inter

Nella decima giornata del campionato di Serie A, si affrontano Inter e Roma, in un match che importantissimo in casa nerazzurra per cercare di mantenere la vetta della classifica.

I ragazzi di Inzaghi sono rimasti imbattuti in 11 delle ultime 12 side con i giallorossi, vincendo 5 partite e pareggiandone 6.

Dopo la vittoria contro il Salisburgo in Champions League, quindi, non è il momento di pensare al turnover, infatti, i titolarissimi dovrebbero essere tutti in campo.

Stesso discorso per la Roma, che visti i tanti infortuni, non si può permettere di cambiare molto rispetto all’ultima sfida in Europa League.

Le probabili formazioni:

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram.

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Llorente, Ndicka; Karsdorp, Bove, Paredes, Cristante, Spinazzola; Lukaku, Belotti.