Serie A | Le probabili formazioni di Milan-Juventus

L'attesa è finita per i fan del calcio di tutto il mondo, poiché è in programma per domenica 22 ottobre alle 20.45 a San Siro, il big match tra Milan e Juventus.

Da un lato, i rossoneri, attualmente primi in classifica, arrivano con grande fiducia a questa sfida, registrando quattro vittorie consecutive che gli hanno permesso di superare i cugini nerazzurri.

Dall'altro lato ci sono i bianconeri di Massimiliano Allegri. Nonostante un inizio di stagione altalenante, la Vecchia Signora è attualmente terza in classifica, a pari merito con la Fiorentina e a soli quattro punti dal Milan. Questa partita rappresenta un'opportunità d'oro per la Juventus di rilanciare ulteriormente le proprie ambizioni di lotta per il titolo: un blitz a San Siro sarebbe un segnale forte per le altre squadre in Serie A.

Le probabili formazioni del match:

Milan (4-3-3): Mirante; Calabria, Thiaw, Tomori, Florenzi; Musah, Adli, Reijnders, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao. All. Pioli

Juventus (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Rugani; Weah, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Milik, Vlahovic. All. Allegri