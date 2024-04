Serie A | Le probabili formazioni di Milan-Lecce

Nella 31esima giornata del campionato di Serie A, il Milan affronta a San Siro il Lecce con un solo obiettivo: vincere per blindare un posto Champions.

I rossoneri, reduci da un periodo molto positivo, vogliono riscattare il brutto pareggio subito in rimonta nella gara di andata e, per farlo, non potranno contare su Loftus-Cheek, squalificato per somma di ammonizioni.

Pioli sembrerebbe essere intenzionato a schierare una delle migliori formazioni possibili, nonostante l’impegno settimanale contro la Roma.

Le probabili formazioni:

MILAN (4-1-4-1): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Adli; Musah; Pulisic, Chukwueze, Leao; Giroud. All. Pioli

LECCE (4-2-3-1): Falcone; Gendrey, Pongracic, Baschirotto, Gallo; Blin, Ramadani; Almqvist, Piccoli, Banda; Krstovic. All. Gotti