Serie A | Le probabili formazioni di Milan-Monza

Dopo la vittoria contro il Newcastle in Champions League, coincisa però con la retrocessione in Europa League, il Milan affronta il Monza con il solo obiettivo di vincere per rimanere attaccato al gruppetto di testa.

Mister Pioli sembra intenzionato a riproporre lo stesso 11 iniziale visto mercoledì contro gli inglesi, con Theo Hernandez ancora centrale di difesa e Florenzi a sinistra. Centrocampo ancora formato da Loftus-Cheek, Reijnders e Musah, con Krunic e Adli in panchina, mentre in attacco rientro dal primo minuto in Serie A per Leao.

Le probabili formazioni:

MILAN (4-3-3): Maignan; Florenzi, Tomori, Theo Hernandez, Florenzi; Loftus-Cheek, Reijnders, Musah; Pulisic, Giroud, Leao

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; D’Ambrosio, Marì, Caldirola; Ciurria, Pessina, Gagliardini, Kyriakopoulos; Mota, Colpani; Colombo