Serie A | Le probabili formazioni di Milan-Sassuolo

Il Milan dopo la fallimentare trasferta di Salerno, nell’ultima partita dell’anno 2023 deve incontrare una delle sue bestie nere: il Sassuolo.

Mister Pioli, che vede il suo futuro in rossonero sempre più in bilico, dovrà fronteggiare la solita emergenza difensiva, con Simic e Kjaer che dovrebbero essere l’inedita coppia di difensori centrali, a meno di stravolgimenti dell’ultimo minuto con lo spostamento di Theo, proprio come nella gara di Bergamo.

Nei neroverdi dovrebbero giocare Bajrami, Laurientè e Berardi, dietro l’unica punta Pinamonti. Altra chance per Volpato in mezzo al campo dal primo minuto.

Le probabili formazioni:

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Kjaer, Simic, Theo Hernandez; Reijnders, Bennacer, Loftus-Cheek; Pulisic, Giroud, Leao.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Pedersen; Volpato, Matheus Henrique; Berardi, Bajrami, Laurienté; Pinamonti.