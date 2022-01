Serie A. L'inter non brilla contro il Venezia ma passa all'89 grazie a Dzeko

Squadra in casa

Squadra in casa Inter

Nel match di Serie A delle 18, l’Inter affronta un Venezia in emergenza a causa dell’aumento dei positivi al Covid-19.

I neroazzurri non riescono subito ad ingranare e sono i lagunari ad andare in vantaggio al 19’: Ampadu pennella un cross sul secondo palo, Henry si smarca in area superando Skriniar e infila Handanovic.

Dopo alcune azioni molto confuse, i padroni di casa riescono a trovare il pareggio al minuto 40’ con Barella, che batte Lezzerini su tap-in. Gli ospiti però si lamentano giustamente di un fallo di Dzeko su Modolo, l’arbitro decide di non intervenire.

Sul finire del primo tempo un altro inspiegabile episodio arbitrale, check del VAR per un possibile fallo di mano in area del Venezia. La palla colpita dal numero 9 neroazzurro era finita però evidentemente sul piede del solito Modolo e quindi si può proseguire.

Il primo tempo comincia come il primo con i ragazzi di Inzaghi che provano ad attaccare con qualche occasione per Dzeko e Dimarco non andate a buon fine.

Minuto 89', l'Inter passa in vantaggio: cross di Dumfries, Dzeko svetta di testa e regala i tre punti alla sua squadra.