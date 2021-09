Serie A, Juventus-Milan 1-1: finisce in pareggio all'Allianz Stadium

Finisce 1-1 il big match disputato all'Allianz Stadium tra Juventus e Milan nella quarta giornata di campionato. I rossoneri, sulla carta più temibili rispetto agli uomini di Massimiliano Allegri ad un solo punto in classifica, non riesono a trionfare e a portare a casa i tre punti agognati. Dopo un primo tempo di stampo bianconero, dove i padroni di casa si portano in vantaggio grazie alla rete di Alvaro Morata al 4', i rossoneri nella ripresa danno prova di solidità riuscendo a riacciuffare la Juve sul finale col gol di Rebic al 76', permettendogli di tornare a casa con un punto importante che li mette alla pari con l'Inter. In attesa di sapere cosa farà il Napoli di Spalletti contro l'Udinese, che potrebbe rimescolare le carte in tavola salendo in vetta alla classifica, il Milan ha ben pochi giorni di riposo prima dell'incontro col Venezia (fissato per mercoledì) reduce dalla sconfitta contro lo Spezia di Motta.