Serie A. Le formazioni ufficiali di Milan-Roma

Nella ventesima giornata del campionato di Serie A, si affrontano Milan e Roma, in un match che verrà principalmente ricordato per la bufera causata dalle scelte della Lega, per quanto riguarda la scelta di giocare nonostante i numerevoli casi di Covid-19 nelle squadre.

Le formazioni ufficiali del match:

MILAN: Maignan; Florenzi, Kalulu, Gabbia, Theo Hernandez; Tonali, Krunic; Messias, Brahim Diaz, Saelemaekers; Giroud. Allenatore: Pioli.

ROMA: Rui Patricio; Ibanez, Smalling, Mancini; Karsdorp, Veretout, Pellegrini, Vina, Mkhitaryan; Zaniolo, Abraham.