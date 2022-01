Serie A. Le formazioni ufficiali di Venezia-Milan

Riparte definitivamente il campionato di Serie A e il Milan deve affrontare il Venezia, che gioca la sua prima partita del 2022, visto il rinvio causa Covid-19, del match contro la Salernitana.

I rossoneri dopo la vittoria contro la Roma, seppur in difficoltà numerica, non possono sbagliare se vogliono rimanere attaccati alla vetta e per questo si affideranno al quartetto titolare Saelemaekers, Díaz, Leão e Ibrahimovic.

VENEZIA (4-3-3): Romero; Mazzocchi, Svoboda, Ceccaroni, Haps; Cuisance, Busio, Ampadu; Aramu; Henry, Okereke.

Allenatore: Zanetti



MILAN (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Kalulu, Gabbia, Hernández; Tonali, Bakayoko; Saelemaekers, Díaz, Leão; Ibrahimovic.

Allenatore: Pioli