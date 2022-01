Serie A. Le news dal Milan Femminile

Un paio di notizie hanno caratterizzato le ultime ore della società Milan, versante femminile.

Partiamo dalla prima squadra che, dopo la finale di Supercoppa contro la Juventus Women, persa per 2 a 1, tornerà in campo sabato per affrontare il Verona.

Nell’occasione Ganz potrebbe dover fare a meno di Grimshaw e Piemonte, alle prese con un affaticamento muscolare. Le loro condizioni saranno valutate nei prossimi giorni, prima di essere inserite, o meno, nella lista delle convocate.

La seconda notizia riguarda il campionato femminile primavera che è stato sospeso a causa dell’emergenza Covid.

Ecco la comunicazione ufficiale diramata dalla società rossonera:

«La Divisione Calcio Femminile della FIGC ha disposto la sospensione del Campionato Primavera Femminile fino alla fine di gennaio. Rinviate a data da destinarsi 11ª, 12ª e 13ª giornata del Girone 1 (Milan-Pro Sesto, Milan-Sampdoria e Juventus-Milan)».