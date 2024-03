Serie A | Le probabili formazioni di Bologna-Inter

Si avvicina sempre più l’inizio della 28esima giornata del campionato di Serie A, dove l’Inter affronterà una delle squadre più in forma del campionato, il Bologna.

Inzaghi, in vista dell’impegno di Champions League, vorrebbe attuare un po’ di turnover, con Bisseck in difesa, Carlos Augusto al posto di Dimarco e Sanchez per far rifiatare Lautaro Martinez.

Le probabili formazioni del match:

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Calafiori, Kristiansen; Freuler, Fabbian; Orsolini, Ferguson, Ndoye; Zirkzee.

Allenatore: Motta.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Thuram, Sanchez.

Allenatore: Inzaghi.