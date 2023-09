Serie A | Le probabili formazioni di Empoli-Inter

Dopo la gara infrasettimanale di Champions League pareggiata 1 a 1 contro il Real Sociedad, l’Inter affronta l’Empoli in trasferta.

Inzaghi pensa al turnover in questo turno di campionato, inserendo dal primo minuto l’ex Bayern Monaco Pavard, a fianco di De Vrij e Acerbi. A centrocampo spazio a Frattesi in mezzo e a Darmian sull’esterno destro, mentre in attacco la coppia Thuram-Lautaro non si tocca.

Le probabili formazioni:

Empoli (4-3-1-2): Berisha; Bereszynski, Ismajli, Luperto, Pezzella; Fazzini, Marin, Maleh; Baldanzi; Caputo, Cambiaghi. All. Andreazzoli

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Acerbi; Darmian, Frattesi, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro. All. Inzaghi