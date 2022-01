Serie A. Milan, alla scoperta di Bailly cuor di leone

Tempo di calciomercato di riparazione, tempo di nomi, altisonanti e non, che vengono accostati alle squadre che cercano di rinforzarsi, pur con obiettivi diversi.

Non è un mistero che il Milan sia alla ricerca di un difensore dopo aver perso per infortunio Simon Kjaer, dato in prestito Conti e propenso a far maturare altrove il giovane Gabbia.

Tra i tanti nomi dell’ultima ora è emerso con insistenza quello di Eric Bailly, giocatore ivoriano classe ’94 del Manchester United.

Paul Hirst, giornalista del Times Sport che si occupa delle due squadre di Manchester, ha fornito qualche indicazione in esclusiva alla redazione di MilanNews.it.

Dal suo racconto Bailly appare un difensore centrale molto combattivo, generoso, coraggioso, che sul campo non si risparmia in nulla.

Buon ritmo, abilità nel gioco aereo e grande impegno ma anche un paio di difetti evidenti: un numero di infortuni impressionante e l’attitudine a perdere la concentrazione durante le partite.

Arrivato al M.U. con grandi aspettative ma con necessità di affinamento, giocando ottimamente la sua prima stagione collezionando 25 presenze in Premier League e ben comportandosi in Europa League.

Durante il suo periodo allo United Bailly ha sofferto 13 infortuni diversi, ed ecco perché in cinque stagioni e mezzo ha giocato solo 113 volte per il club. Di conseguenza la crescita dell'ivoriano è stata ostacolata dai suoi problemi fisici.

I tifosi dello United lo rispettano perché dà il massimo in ogni partita, ma Ralf Rangnick ha detto che non ostacolerà nessuno se un giocatore vorrà lasciare la squadra, quindi, se Bailly vorrà andare via potrà farlo.

Il Manchester probabilmente lo lascerebbe andare anche a titolo definitivo, ma ha ancora due anni e mezzo di contratto - oltre ad un'opzione per il club di prolungare unilateralmente per un altro anno - e quindi lo United vorrà una bella cifra per lui.