Serie A. Milan, Andrea Conti a un passo dall'Empoli

Giorni importanti in casa Milan, che oltre al mercato in entrata, deve cercare di piazzare gli esuberi rimasti in sospeso dalla sessione estiva.

Sembra ormai quasi fatta per la cessione di Andrea Conti all’Empoli, che si abbasserà lo stipendio per poter finalmente ritornare a giocare con continuità.

I toscani daranno un milione come indennizzo ai rossoneri, visto i rimanenti sei mesi di contratto del terzino.

Nelle prossime ore potrebbe arrivare il comunicato ufficiale da parte delle società.