Serie A. Milan, Lapo Nava si presenta...anche senza giocare

L’aria di Milanello sta facendo bene a molti atleti e non solo per quanto riguarda gli aspetti tecnici, infatti, ci sono tante belle storie che sono caratterizzate da forti aspetti morali positivi.

Tonali, ad esempio, uno che ha un futuro luminoso e che, pur di restare nella sua squadra del cuore, si riduce lo stipendio! Oppure Messias, ma della sua storia si è ormai abusato e ora ci si aspetta di vederla declinare nelle scuole calcio.

Ieri è accaduta un’altra cosa da evidenziare, il Milan affronta la Roma, Pioli è in piena emergenza, deve inventarsi una formazione inedita e l’avversaria è davvero temibile, non certo costante, ma chi è in grado di andare a vincere a Bergamo non può certamente essere sottovalutato.

Tra le tante assenze anche quella del secondo portiere, Tatarusanu, colpito dal Covid-19.

Vista la contemporanea assenza del lungo degente Plizzari, si pesca normalmente nella squadra Primavera e la scelta cade in modo naturale su Andreas Jungdal, che però ieri era indisponibile.

Il Mister opta allora per Lapo Nava, classe 2004, figlio del più noto Stefano, ex difensore, protagonista in maglia rossonera negli anni Novanta. Un’altra favola da raccontare: un diciassettenne convocato dal Milan per una gara di Serie A.

Il giovane, ovviamente non gioca; si registra un suo passaggio televisivo involontario alle spalle di Giroud nel corso di un’intervista, ma il suo volto non è noto, benché la somiglianza con il padre sia notevole. Ma il momento di piena visibilità arriva solo successivamente.

Lapo compirà i diciotto anni il 22 gennaio, per cui non è ancora dotato di patente. Come tornare quindi a casa, dopo una vittoria sulla Roma e il susseguirsi di emozioni che non lo lasceranno mai più?

Il tram… certo… il tram, uno dei mezzi più comodi per accorciare gli spazi nella metropoli lombarda.

Nessuno lo potrebbe riconoscere e il suo giaccone di chiaro stampo milanista potrebbe far pensare ad un giovane reduce dalla partita di San Siro. Un tifoso insomma.

E invece il suo gesto carico di normalità, i suoi piedi ben saldi sul selciato escono dall’oscurità per “merito” di qualche seguace rossonero che lo individua e decide di immortalare il momento, colpito forse dal contrasto enorme esistente tra il privilegio di poter occupare una panchina sul prato verde del Meazza ed una possibile seduta su di un mezzo pubblico.

Non ci è dato di sapere quali potranno essere le eventuali, future, fortune calcistiche di Lapo, ma se il buongiorno si vede dal mattino, una nuova luce ha preso vita, in modo del tutto inaspettato!