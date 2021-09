Serie A, Milan-Venezia 2-0: Brahim e Hernandez firmano la vittoria

Il Milan di Pioli vince a San Siro contro il Venezia per 2-0. Un match inizialmente complicato e insidioso che i rossoneri hanno fatto fatica a sbloccare. Nella ripresa però, la rete di Brahim Diaz arrivata al 68' riesce a dare la scossa giusta alla squadra che trova poi il raddoppio al 82' con la rete di Theo Hernandez che chiude definitivamente la partita. La squadra di Pioli, che ha inizialmente risentito delle importanti assenze per infortunio, ottiene i tre punti che li porta al pari dell'Inter al primo posto in classifica a 13 punti. Prossimo banco di prova per i diavoli rossoneri: lo Spezia di Thiago Motta (sabato), prima dell'impegno in Champions contro l'Atletico Madrid.