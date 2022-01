Vittoria in rimonta per l'Olimpia: 72-60 contro Tortona

Tra rientri dell’ultimo minuto, la stanchezza dopo lo sforzo enorme della gara di quattro giorni prima con la Virtus dopo un periodo di pochi allenamenti e tante vicissitudini, l’Olimpia Milano per battere Derthona 72-60 deve rinvenire da un primo periodo da incubo in cui segna solo quattro punti e va sotto di 15. Lo fa con autorevolezza, un secondo periodo da 28 punti segnati e poi prendendo gradualmente il largo. Decisiva prima la difesa, a tenere l’avversario sotto controllo, poi i rimbalzi, con la doppia doppia di Ben Bentil e il grande lavoro di Nicolò Melli soprattutto nella ripresa, e infine anche l’attacco nonostante le percentuali che è risorto dal primo quarto.

Milano-Tortona, la gara

La Bertram parte con grande aggressività, scatta 5-0 e così Coach Messina spende il primo time-out già dopo un minuto e mezzo di partita. Ma non cambia nulla, neanche quando l’innesto di Trey Kell restituisce al quintetto una fisionomia tradizionale. L’Olimpia sbaglia i primi sette tiri, non trova tiri liberi e va sotto 12-0 senza segnare per cinque minuti prima che Bentil a rimbalzo spezzi per un attimo la serie negativa. Da quel momento in avanti l’unico altro canestro arriva su un pick and roll con cui Rodriguez manda a canestro Hines. Alla fine del primo periodo è 19-4 Derthona. L’Olimpia prova a rimettersi in partita cominciando con la difesa. Derthona segna due punti nei primi tre minuti e mezzo quando Coach Ramondino usa il suo primo time-out, ma con un vantaggio ancora notevole (13 punti), perché viceversa l’attacco e la mira tardano ad arrivare. Grant mette due liberi, Melli schiaccia un assist dello stesso Grant, poi Hall firma un jumper dalla media. Milano torna a meno nove, nel primo momento favorevole della gara. Derthona riprende ritmo con le prodezze di JP Macura e una tripla di Wright. Qui però l’Olimpia cambia marcia. Il primo canestro da tre è di Grant. Bentil si fa sentire a rimbalzo offensivo (quattro a metà gara, sette totali). Quando Devon Hall e Grant segnando due triple consecutive il vantaggio di Derthona scende a un punto. L’Olimpia sbaglia il tiro del sorpasso, punita da un missile di Chris Wright. Ma Hall chiude il tempo con cinque punti di fila, una penetrazione al ferro e una tripla allo scadere per il 32-31 Olimpia.

Derthona parte di nuovo meglio, guidata dai suoi giocatori di maggio talento offensivo, Macura e Daum. Supera subito e va avanti anche di quattro punti. L’Olimpia impatta su un gioco ravvicinato di Melli. Poi ci sono una serie di quattro sorpassi consecutivi quando Milano usa i suoi lunghi, Bentil e Melli, con quest’ultimo che controlla anche i rimbalzi. In due segnano 14 dei 19 punti dell’Olimpia nel periodo. Per un attimo, l’Olimpia schizza a più cinque. Mike Daum risponde però con una tripla tenendo la gara in bilico. Dopo tre quarti è 51-47 Milano. Un’entrata di Hall e due tiri liberi di Kell scavano il massimo vantaggio per l’Olimpia sul 55-47. Derthona riparte con un canestro ravvicinato di Cain. Quando Filloy ricuce a meno cinque, una tripla di Bentil ripristina il divario. Un jumper di Rodriguez e poi una tripla di Grant valgono il più 10 a tre minuti dalla fine. Melli firma il più 11, quando Derthona si chiude a zona per l’ultimo assalto. La bomba di Rodriguz a 1:28 dalla fine chiude definitivamente la partita, 72-60 (olimpiamilano.com).