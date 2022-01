Serie A. Ottime notizie per il Milan, Fikayo Tomori è negativo al Covid-19

Buone notizie per il Milan, Pioli ritrova un titolare in difesa, è risultato negativo al Covid-19 Fikayo Tomori, che potrà quindi tornare a dirigere la difesa in attesa di Alessio Romagnoli.

Maldini e Massara possono così concentrarsi con più calma sulla scelta del nuovo difensore che sostituirà l'infortunato Kjaer.

Il comunicato del Milan:

AC Milan comunica che Fikayo Tomori è risultato negativo al Covid-19. Il giocatore è guarito e oggi si allenerà con i compagni.