Serie A | Le probabili formazioni di Milan-Lazio

Dopo il grande successo in casa del Cagliari e il raggiungimento del primo posto in classifica, il Milan affronta la Lazio, in un test davvero importante per capire le ambizioni di entrambe le squadre.

Mister Pioli recupera Maignan tra i pali e capitan Calabria sulla destra e decide di riconfermare il centrocampo visto nell’ultima gara, con Adli in cabina di regia. In attacco torna il tridente Pulisic-Giroud-Leao.

Sarri, invece, dovrà fare a meno di uno dei suoi giocatori più fidati, Alessio Romagnoli, uscito acciaccato dalla sfida contro il Torino, al suo posto ci sarà Patric.

Le probabili formazioni del match:

Milan (4-3-3): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Hernandez; Loftus-Cheek, Adli, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao. All. Pioli

Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Casale, Patric, Hysaj; Vecino, Cataldi, Luis Alberto; F. Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Sarri