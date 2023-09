Serie A | Le probabili formazioni di Milan-Verona

Squadra in casa

Squadra in casa Milan

Dopo la brutta sconfitta per 5 a 1 nel derby contro l’Inter e il pareggio a reti inviolate contro il Newcastle, il Milan cerca una vittoria fondamentale per il morale in campionato.

I rossoneri dovranno affrontare il Verona, una delle squadre che ha cominciato meglio la stagione, dopo essersi salvata nei “playout” l’anno scorso.

Mister Pioli dovrà fare a meno di Maignan a causa di un affaticamento e dovrà schierare dal 1 minuto Sportiello, all’esordio in Serie A con questi colori. Dopo i tanti impegni ravvicinati pronto un po’ di turnover, con Florenzi al posto di Hernandez, Musah come mezzala sinistra e Okafor come punta centrale.

Le probabili formazioni del match:

MILAN (4-3-3): Sportiello; Calabria, Kjaer, Tomori, Florenzi; Musah, Krunic, Reijnders; Pulisic, Okafor, Leao. All. Pioli

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Magnani, Hien, Dawidowicz; Faraoni, Hongla, Duda, Terracciano; Ngonge, Lazovic; Bonazzoli. All. Baroni