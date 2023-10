La Serie A Rimane su Sky e Dazn: ufficiali i nuovi diritti TV dal 2024 al 2029

I club di Serie A hanno preso una decisione cruciale riguardo ai diritti televisivi del campionato italiano, confermando Sky e Dazn fino al 2029. 17 voti a favore, che sconfiggono l'opposizione, guidata da De Laurentiis e il partito che voleva il canale.

In un processo che prometteva battaglia, caratterizzato da intense pressioni e negoziati frenetici, alla fine il buonsenso ha prevalso in un tempo sorprendentemente breve. Le squadre di Serie A hanno optato per proseguire con l'attuale formula, che rimarrà in vigore fino al 2029. Questo significa che per i prossimi cinque anni, ogni fine settimana i fan potranno godersi tutte e 10 le partite di ciascun turno di campionato su Dazn. Gli abbonati Sky potranno continuare a vedere tre partite per turno, con una scelta migliore garantita ogni 3-4 turni.

Questo permette a Sky di trasmettere partite di grande interesse almeno una volta al mese.