Serie B Femminile. La Pro Sesto acquista il difensore Laura Gargan e l'attaccante Silvia Leonessi

Pro Sesto 1913 comunica di aver acquisito a titolo temporaneo, con un contratto fino a fine stagione, il diritto alle prestazioni sportive del difensore Laura Gargan e dell’attaccante Silvia Leonessi.

Laura Gargan è un difensore classe 1997 che può ricoprire il ruolo sia di terzino che di centrale. Vanta diverse convocazioni nelle Rappresentative Nazionali Giovanili e ha alle spalle molte esperienze in Serie C dove ha vestito la maglia di Oristano, Filecchio Women e ha vinto, nella stagione 2016/2017, il campionato con la formazione del Bologna. Proviene dall’Arezzo.

Silvia Leonessi, attaccante mancina classe 1996 nata in Danimarca, è una giocatrice di grande qualità e forza che vanta anche un’esperienza in Serie A tra le fila dell’Empoli Femminile. In Toscana, l’attaccante ha vestito anche la maglia dell’Arezzo per poi spostarsi dall’Italia e giocare prima in Danimarca e poi in Svezia.

Pro Sesto 1913 dà il benvenuto a Laura e Silvia augurando ad entrambe un prosieguo di stagione ricco di soddisfazioni personali e di squadra.