Serie B Femminile. Maria Macrì è il nuovo allenatore della Pro Sesto

In seguito alle dimissioni del mister della Prima Squadra Andrea Ruggeri, Pro Sesto 1913 comunica di aver affidato a Maria Macrì la guida tecnica della Prima Squadra Femminile.

Maria Macrì é un’ex calciatrice che ha vestito, tra le altre, la maglia di Rapid Lugano, Fiammamonza e Azalee. Il nuovo mister biancoceleste ha quindi iniziato la sua carriera da allenatrice in Svizzera per poi approdare in Serie A2, prima sulla panchina del Como 2000 e, successivamente, su quella del Tradate Abbiate.

Nel 2018 é stata responsabile tecnico del Fiammamonza in Serie B.

La Società biancoceleste rivolge l’augurio di buon lavoro al nuovo allenatore.

Contestualmente Pro Sesto ringrazia Andrea Ruggeri e i componenti del suo staff, Mario Attilio Reggiani e Francesco Arabelli, per il lavoro svolto e per i significativi risultati ottenuti alla guida delle biancocelesti, augurando loro le migliori soddisfazioni per il prosieguo della carriera sportiva.