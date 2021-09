Serie B, Monza-Ternana 1-1: brianzoli beffati nel finale, Dany Mota non basta a vincere il match all'U-Power Stadium

Finisce 1-1 il match tra Monza e Ternana, per i biancorossi di Stroppa si tratta del secondo pareggio consecutivo dopo quello con la Spal. Nonostante aver dominato la prima frazione di gara, i brianzoli arrivano provati nel finale causa l'infortunio di Barillà e i dolori di Donati e Mazzitelli, che non permettono agli uomini di Stroppa di avere la grinta giusta per chiudere la partita. L'inizio gara è dei biancorossi, il gol arriva subito dopo soli quattro minuti di gioco con un missile tirato da 30 metri di Dany Mota che buca la rete e permette di terminare il primo tempo in vantaggio. Il Monza crea altre occasioni ma manca di incisività per poter conquistare gli agognati tre punti, mentre la Ternana si fa sempre più spazio e all'ultimo minuto di gioco trova il pareggio con Christian Capone che fa conquistare il primo punto in campionato alla sua squadra muovendo la classifica. I biancorossi di Stroppa non riescono a incremantere il loro bottino di questi tre punti, ma ora sono attesi dal big match di Pisa (martedì), che attualmente si trova nella zona calda della classifica.