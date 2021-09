Serie C, Giana Erminio-Lecco 0-1: prima sconfitta per la squadra di Brevi, Tordini risolve il match

La Giana Erminio subisce il suo primo arresto nella terza giornata di campionato contro il Lecco. I ragazzi di Brevi dopo aver vinto contro la Pro Sesto e aver pareggiato contro il Mantova subiscono la loro prima sconfitta. A risolvere il match è la rete di Mattia Tordini al 9' del primo tempo che basta a conquistare i tre punti della gara, la Giana cerca più volte di riacciuffare la partita ma con scarsi risultati non riuscendo di fatto a finalizzare. Occasioni sprecate anche da parte degli aquilotti che non riescono a trovare il raddoppio e allargare le distanze. Il Lecco trova così la sua seconda vittoria consecutiva, sconfitta solo dalla Pro Vercelli nella prima giornata di campionato. Per la Giana Erminio di Brevi importante è la prossima gara col Sudtirol che ha due vittorie all'attivo e un pareggio contro l'Albinoleffe di Marcolini.