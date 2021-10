Serie C Girone A. I convocati della Pro Sesto per il match in casa del Seregno

Serie C

Serie C Girone A

Per la 12° giornata di campionato la Pro Sesto scende in campo allo Stadio “Ferruccio” di Seregno. Il calcio d’inizio è previsto per domenica 31 ottobre alle ore 17:30

Mister Simone Banchieri deve far fronte a diverse defezioni: agli indisponibili Gianelli e Cerretelli si aggiungono Maldini e Kone. Recuperati, dopo qualche problema accusato al termine dello scorso match di campionato, sia Brentan che Ghezzi e Marchesi.

Ecco l’elenco completo dei 22 convocati: