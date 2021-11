Serie C Girone A. La Giana Erminio si arrende in casa della Feralpisalò nei minuti di recupero

Si torna allo stadio Lino Turina di Salò per la 13ª giornata di campionato, dove la Giana resiste fino all'ultimo dei 5' minuti di recupero, quando i padroni di casa del Feralpisalò riescono a centrare la porta sino ad allora ottimamente difesa da Zanellati.

Per la trasferta mister Brevi schiera il consueto 3-5-2 con Zanellati a difesa della porta; Pirola, Bonalumi e Carminati sulla linea difensiva; Caferri a destra e Magri a sinistra sugli esterni, con Acella in cabina di regia, affiancato da Cazzola e Palazzolo; in attacco Tremolada e Perna.

La FeralpiSalò parte subito con un pressing molto alto, ma al 4' è la Giana a guadagnare un calcio di punizione sulla trequarti: Magri calcia in area, ma la difesa di casa allontana. Al 6' Luppi riesce a crossare dalla linea di fondo per Corradi, che da dentro l'area piccola carica il destro, ma la sua conclusione viene murata da Bonalumi.

Al 14' colpo di testa di Spagnoli, su cross dalla destra di Hergheligiu, di poco a lato. Al 18' tiro teso da fuori area di Guidetti, Zanellati devia in angolo. Al 21' punizione per la Giana sulla lunetta dell'area di rigore: Magri conclude di poco sopra la traversa, complice la deviazione di Gelmi.

Al 26' punizione per i padroni di casa dalla destra: Corradi calcia sul secondo palo, sponda all'indietro dove Hergheligiu calcia di potenza verso Zanellati, ma sbatte sulla mischia davanti alla porta. Al 34' botta da fuori area di Carraro, che colpisce in pieno il palo.

Al 37' Acella lancia Tremolada, che scambia con Perna e arriva alla conclusione strozzata dalla sinistra: Gelmi para senza trattenere, Palazzolo in corsa riaggancia e conclude sull'esterno della rete. Al 38' FeralpiSalò sempre in avanti, con palla che arriva a Hergheligiu, ma la sua conclusione da buona posizione è alta.

Al 39' ancora Hergheligiu, servito da Carraro, prova la conclusione da fuori, di poco sul fondo. Al 41' l'occasione è invece sui piedi di Carraro, che però trova Zanellati a dirgli di no, così come al 45', al termine di un vero assedio dei padroni di casa nell'area biancazzurra. Ma dopo 2' di recupero, la prima frazione termina a reti inviolate.

Al rientro in campo mister Vecchi sostituisce Corradi con Guerra. Al 7' due angoli in successione per la FeralpiSalò: nulla di fatto. All'11' Luppi aggancia un cross dalla destra, cerca spazio e arriva alla conclusione dalla sinistra, colpendo la traversa. Al 12' Tremolada dalla sinistra conclude con un tiro cross che viene intercettato da Gelmi, ma non trattenuto, deve intervenire un difensore ad allontanare.

Al 19' cambio per i padroni di casa: fuori Spagnoli per Miracoli e fuori anche Luppi per Di Molfetta. Al 21' Zanellati respinge la conclusione Carraro, Guidetti aggancia al volo e conclude alto. Al 22' primo cambio Giana: Pinto per Palazzolo e al 24' doppio cambio: Magli per Carminati e Vono per Caferri.

Al 29' Acella si accentra in profondità e conclude in porta, Gelmi in tuffo respinge ma riaggancia Vono, che dalla destra conclude sull'esterno della rete. Al 30' cambio per mister Vecchi: Balestrero per Hergheligiu. Al 37' doppio cambio per mister Brevi: D'Ausilio per Perna e N. Corti per Tremolada.

Al 41' contropiede fulminante della FeralpiSalò, con Miracoli che solo dalla sinistra calcia di poco oltre il secondo palo. Al 47' grande respinta di Zanellati sulla girata al volo di Miracoli da dentro l'area. Al 49' doppio giallo a Pinto, Giana in dieci: punizione dalla destra per la FeralpiSalò: cross in area, Zanellati esce in tuffo ma manca la palla, che arriva a Guidetti, il quale con un tiro teso centra la porta sguarnita.

FERALPISALO'-GIANA ERMINIO 1-0

FeralpiSalò (4-3-1-2): Gelmi, Bergonzi, Legati, Bacchetti, Corrado, Hergheligiu (Balestrero 30' st), Carraro, Guidetti, Corradi (Guerra 1' st), Spagnoli (Miracoli 19' st), Luppi (Di Molfetta 19' st). A disp: Liverani, Porro, Brogni, Cristini, Zanini, Damonte, Salines. Allenatore: Stefano Vecchi.

Giana Erminio (3-5-2): Zanellati, Pirola, Bonalumi, Carminati (Magli 24' st), Caferri (Vono 24' st), Cazzola, Acella, Palazzolo (Pinto 22' st), Magri, Tremolada (Corti N. 37' st), Perna (D'Ausilio 37' st). A disp: Avogadri, Casagrande, Ferrari, Piazza, Gulinelli, , Messaggi, Colombini. A disp: Oscar Brevi

Direttore di gara: Paolo Bitonti di Bologna. Assistenti: Giuseppe Pellino di Frattamaggiore e Giuseppe Licari di Marsala. Quarto Ufficiale: Michele Pasculli di Como

Marcatori: Guidetti 49' st

Recupero: 2' pt, 5' st

Angoli: 6-1

Ammoniti: Legati 21' pt, Cazzola 24' st, Bonalumi 41' st, Bacchetti 44' st, Pinto 45' e 49' st

Espulsi: Pinto 49' st