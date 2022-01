Serie C Girone A. La Pro Sesto acquista l'attaccante Carmine De Sena

Pro Sesto 1913 comunica di aver acquisito a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive dell’attaccante Carmine De Sena.

Nato a Napoli il 13 ottobre 1991, De Sena è un attaccante destro cresciuto nel Settore Giovanile dell’Avellino. Dopo diverse esperienze in Serie D con Angri, Messina ed Ebolitana, nella stagione 2011/2012 ha collezionato, in Serie C con il Portogruaro, 25 presenze e 7 gol. Significativa anche la sua esperienza al Ravenna, dove sempre in Serie C ha raggiunto quota 1o gol in 32 presenze.

Dopo due anni al Renate e uno al Carpi sempre tra i professionisti, l’attaccante ha vestito, negli ultimi 6 mesi, la maglia della Sambenedettese in Serie D.

Dalla Sambenedettese, De Sena arriva dunque a titolo definitivo a Sesto e vestirà la maglia numero 25.

Pro Sesto 1913 augura all’attaccante un prosieguo di stagione ricco di soddisfazioni personali e di squadra.