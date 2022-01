Serie C Girone A. La Pro Sesto cede ufficialmente Gabriele Motta e Theo Parrinello

Serie C

Serie C Girone A

Pro Sesto 1913 comunica di aver raggiunto l’accordo per la risoluzione del contratto in essere con Gabriele Motta e di aver ceduto, a titolo definitivo alla Vis Pesaro, le prestazioni del difensore Theo Parrinello.

La Società ringrazia gli atleti per l’impegno profuso nelle stagioni trascorse in maglia biancoceleste e augura ad entrambi le migliori fortune per il prosieguo della carriera sportiva.