Serie C Girone A. La Pro Sesto pareggia contro la FeralpiSalò all'ultimo respiro e mister Banchieri è entusiasta: "Oggi è arrivato un punto importantissimo"

Nella 7° giornata del campionato di Serie C Girone A, la Pro Sesto trova il pareggio contro la FeralpiSalò al 95’, grazie al rigore di Capogna.

Le dichiarazioni di mister Banchieri alla fine del match:

“É un risultato molto importante, un punto che vale per la classifica, per il morale, per la squadra, insomma, per tutto! Voglio fare i miei complimenti ai ragazzi: sono stati eccezionali per spirito di sacrificio, atteggiamento, sacrificio e qualità messe in campo.

Il gol arrivato in quel modo, a pochi minuti dalla fine, avrebbe steso chiunque. Abbiamo terminato la partita con in campo sei calciatori “under” che hanno messo in campo una prestazione eccellente, un ragazzo del 2002 ed un altro reduce da due gravi infortuni. Anche chi è entrato ha aiutato molto: tutti, tutti hanno fatto il massimo.

Abbiamo dato continuità alla prestazione contro la Triestina, che era finita con un risultato non positivo. Oggi abbiamo giocato contro una squadra che ha qualità, ed è arrivato un punto importantissimo. Inoltre, se analizziamo la dinamica della prima rete, c’è anche qualche episodio dubbio”.

Fonte: Pro Sesto