Serie C Girone A. Pareggio a reti inviolate tra Giana Erminio e Trento

Alla ripresa del campionato dopo la lunga sosta invernale, la Giana Erminio ha ospitato il Trento per la 23ª giornata di campionato, 4ª del girone di ritorno, che ha visto un pareggio a reti inviolate: un punto che serve comunque a mantenere la striscia positiva che dura da tre giornate.

Per la ripresa mister Contini schiera Zanellati tra i pali, la linea difensiva con Perico a destra, Carminati e Gulinelli in mezzo, Magri a sinistra; a centrocampo Ferrari, Panatti e Palazzolo, mentre il tridente d’attacco è formato da Perna, N. Corti e Tremolada. Si parte e al 6’ gol annullato alla Giana, che con il pallonetto di N. Corti aveva scavalcato Marchegiani, ma si trovava in fuorigioco. Al 17’ punizione dalla sinistra per il Trento: Pasquato con un tiro teso fa arrivare la palla in area e Barbuti conclude sul fondo.

Al 22’ Tremolada lanciato da Perna arriva all’impatto della palla insieme a Marchegiani, che con la punta delle dita gliela allontana dalla testa: recupera N. Corti, che riprova il pallonetto, ma non inquadra lo specchio. Al 23’ cambio forzato per mister Contini, che deve inserire Acella al posto dell’infortunato Palazzolo. Al 30’ altra occasione Giana con Tremolada, che si smarca e riesce a crossare in area, dove Simonti in extremis manda in angolo.

Al 34’ Tremolada vicino al gol da posizione defilata e distanza ravvicinata sulla sinistra, ma il suo tiro viene murato da Osuji. Al 36’ Pasquato prova la conclusione da 30 metri, alta sopra la traversa. Al 39’ angolo anche per il Trento: Pasquato calcia fuori sul primo palo. Al 42’ ancora Pasquato in area riceve palla da dietro e prova la conclusione di prima, larga alla sinistra di Zanellati. Al 48’ Trento in area biancazzurra: Pasquato calcia ma viene murato da Carminati, la recupera e serve Ruffo Luci, che prova la conclusione rasoterra, ma la palla si spegna alla destra di Zanellati.

Al rientro in campo mister Parlato sostituisce Belcastro con Nunes e Osuji con Bearzotti. Si riparte e al 4’ il Trento guadagna un angolo, ma il cross dalla bandierina arriva tra le mani di Zanellati. All’8’ cross dalla sinistra di Simonti per Pasquato, che conclude alla destra di Zanellati.

Sul ribaltamento di fronte avanza N. Corti, che allarga per Tremolada, il quale prova la conclusione rasoterra dal limite, ma Marchegiani blocca a terra. Al 10’ gran tiro di Panatti da fuori area, ma la palla termina di poco fuori. Al 16’ secondo cambio per mister Contini, che inserisce A. Corti al posto di N. Corti e Colombini al posto di Perna. Al 26’ mister Parlato sostituisce Ruffo Luci con Scorza.

Al 28’ rosso diretto a Trainotti per fallo da dietro su Corti A.: Trento in dieci e mister Parlato inserisce Raggio al posto di Pasquato. Al 36’ con un gran bel gesto tecnico gol in rovesciata di Acella, servito da Perico, ma la rete viene annullata per fuorigioco. Al 39’ cambio per il Trento: fuori Pattarello per Vianni. Al 41’ doppio cambio nella Giana: Vono per Tremolada e D’Ausilio per Panatti. Al 46’ sugli sviluppi di un calcio d’angolo per il Trento, Nunes prova la conclusione dalla distanza, alta.

GIANA ERMINIO-TRENTO 0-0

Giana Erminio (4-3-3): Zanellati, Perico, Carminati, Gulinelli, Magri, Ferrari, Panatti (D’Ausilio 41’ st), Palazzolo (Acella 23’ pt), Perna (Colombini 16’ st), N. Corti (Corti A. 16’ st), Tremolada (Vono 41’ st). A disp: Reggiani, Casagrande, Magli, Piazza, Bonalumi, Pirola. Allenatore: Matteo Contini

Trento (4-3-1-2): Marchegiani, Osuji (Bearzotti 1’ st), Trainotti, Carini, Simonti, Belcastro (Nunes 1’ st), Caporali, Ruffo Luci (Scorza 26’ st), Pasquato (Raggio 28’ st), Pattarello (Vianni 39’ st), Barbuti. A disp: Cazzaro, Pigozzo, Galazzini, Oddi, Chinellato, Seno. Allenatore: Carmine Parlato