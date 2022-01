Serie C Girone A. Pro Sesto, cinque positività da Covid-19 emerse negli scorsi giorni, si sono negativizzate

Pro Sesto 1913 comunica che delle sei positività da Covid-19 emerse nei giorni scorsi, cinque di queste si sono negativizzate e una è ancora in attesa di conoscere l’esito del tampone di controllo.



La Società comunica inoltre che, in seguito ai test effettuati, è stata rilevata la positività di due membri dello staff. Come da protocollo sono state avvertite le autorità sanitarie locali e le persone coinvolte sono state poste in isolamento domiciliare.