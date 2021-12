Serie C Girone A. Pro Sesto e Giana non vanno oltre il pari

La 1ª giornata del girone di ritorno ha subito portato uno scontro diretto in chiave salvezza che ha fruttato un punto a testa con un altro pareggio in rimonta tra Pro Sesto e Giana Erminio.

Formazione rivisitata per questa gara, che vede la conferma di Zanellati tra i pali, mentre nella linea difensiva mister Contini schiera Perico a destra e Magri a sinistra, con Gulinelli e Magli in mezzo; a centrocampo esordisce nella sua prima da titolare Panatti in cabina di regia, affiancato da Palazzolo a destra e Pinto a sinistra; in attacco si conferma il tridente della partita scorsa, con A.

Corti affiancato da Perna e Vono. Si parte e al 1' c'è il primo corner per la Giana, a cui fanno seguito un paio di minuti di pressing alto della Giana in area della Pro Sesto, che si concludono con una conclusione dalla distanza di Panatti, che Del Frate riesce a bloccare.

Al 6' una discesa di Vono sulla sinistra vede l'inserimento del n. 11 biancazzurro in area, dove viene atterrato da Maldini, ma l'arbitro lascia proseguire. All'11' ci prova Grandi dalla sinistra, ma la sua conclusione sorvola la traversa. Al 13' la Giana guadagna il terzo angolo del match: Panatti dalla bandierina calcia in area, dove svetta Corti di testa, ma manda alto.

Al 16' rocambolesco gol della Pro Sesto con Grandi, che si ritrova il rinvio di Zanellati rimbalzargli sulla schiena, raccoglie il pallone e batte in velocità l'estremo difensore biancazzurro, che resta indietro e viene beffato. Dopo il gol la Giana accusa il colpo, mentre la Pro Sesto sembra acquista coraggio e gioca con più convinzione.

Al 28' Panatti lancia sulla destra Perico, che dalla linea di fondo riesce in qualche modo a crossare, ma Del Frate è pronto a bloccare sul proprio palo. Al 35' punizione per la Pro Sesto dai 22 metri: Della Giovanna manda il pallone alle stelle. Al 39' bel cross di Perico dalla destra per l'accorrente Corti, ma De Frate anticipa l'attaccante biancazzurro svettando a prendere la palla. Al 41' ci prova Vono con una conclusione sporcata da un difensore di casa e Del Frate fa sua la sfera.

Al rientro in campo la Giana sostituisce Pinto con Ferrari. Si riparte e al 2' Scapuzzi dalla sinistra conclude con la punta un diagonale che attraversa tutta l'area piccola senza che nessuno riesca ad intervenire. All'8' gran bel gol di Perico, che raccoglie un rinvio della difesa di casa su cross di Vono e dal limite con un tiro teso infila la palla sotto la traversa, per il suo primo gol stagionale.

La Giana alza i ritmi e al 10' la palla arriva a Vono, che si accentra e prova la conclusione strozzata, di poco fuori alla destra di Del Frate. All'11' tiro di potenza dalla sinistra di Gattoni, che finisce nelle mani di Zanellati. Al 17' cambio Giana: Acella rileva Panatti. Al 23' doppio cambio per la Pro Sesto: fuori Grandi per Buongiorno e fuori anche Capelli per Marchesi.

Al 30' doppio cambio anche per la Giana, con Cazzola che rileva Palazzolo e Caferri al posto di Perna. Al 33' angolo per la Giana, Perico di testa schiaccia verso la porta, il pallone rimbalza davanti a Del Frate, che però riesce a bloccare. Al 39' cambio per mister Banchieri, che inserisce Cerretelli per Capogna. Al 44' tiro cross di Vono dalla sinistra, che Del Frate riesce a bloccare. Poco dopo è Caferri che sulla destra serve Corti in area piccola, ma il n. 9 non aggancia bene e manda alto.

Al 45' dentro Colombini per Vono, ma il risultato non cambia.

PRO SESTO-GIANA ERMINIO 1-1

Pro Sesto (4-4-2): Del Frate, Mazzarani, Maldini, Gattoni, Della Giovanna, Capelli (Marchesi 23' st), Scapuzzi, Grandi (Buongiorno 23' st), Gualdi, Caverzasi, Capogna (Cerretelli 39' st). A disp: Bagheria, Serra, Marzupio, Lucarelli, Motta, Ferrero. Allenatore: Simone Banchieri

Giana Erminio (4-3-3): Zanellati, Perico, Gulinelli, Magli, Magri, Palazzolo (Cazzola 30' st), Panatti (Acella 17' st), Pinto (Ferrari 1' st), Perna (Caferri 30' st), A. Corti, Vono (Colombini 45' st). A disp: Avogadri, Casagrande, Carminati, Piazza, Bonalumi, Pirola. Allenatore: Matteo Contini

Direttore di gara: Adolfo Baratta di Rossano. Assistenti: Alessandro Parisi di Bari e Marco Matteo Barberis di Collegno. Quarto ufficiale: Ferdinando Emanuel Toro di Catania

Marcatori: Grandi 16' pt, Perico 8' st

Recupero: 0' pt, 3' st

Angoli: 1-7

Ammoniti: Caverzasi 9' st, Palazzolo 13' st

Espulsi: nessuno