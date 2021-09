Serie C, Juventus U23-Giana Erminio 0-1: Pinto risolve il match

I biancazzurri vincono in casa della Juventus U23 nella sesta giornata di campionato

La Giana Erminio batte la Juventus U23 per 1-0. Gli uomini di Brevi ottengono la seconda vittoria stagionale dopo quella contro la Pro Sesto nella prima giornata. Dopo un primo tempo di stampo bianconero, la Giana risponde e diventa pericolosa col sinistro potente di Perico che cerca la conclusione ma trova Israel che blocca l'azione. Pochi minuti dopo, però, sono di nuovo i bianconeri ad andare all'attacco e sfiorare il vantaggio, stavolta, con Akè che col sinistro lambisce però il palo. Solo al 77' si risolve la partita con la rete di Daniele Pinto che la insacca di testa. Ora per la Giana di Brevi è attesa la partita di domenica contro il Legnago di Colella, mentre per la Juventus U 23 la prossima sfida sarà col Mantova di Lauro.