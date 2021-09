Esce sconfitta dalla sfida al Voltini contro la Pergolettese la Pro Sesto di Antonio Filippini, che perde 2-1 fuori casa. Nonostante il gol al 26' di Pecorini che porta la sua squadra al vantaggio nel primo tempo, i biancocelesti subiscono la sconfitta con l'autorete di Della Giovanna (34' del secondo tempo) e con il gol di Bariti (35' secondo tempo). La Pergolettese di Lucchini così trova la sua prima vittoria in campionato nella terza giornata, mentre per gli uomini di Filippini si tratta della seconda sconfitta consecutiva. Ora la Pro Sesto dovrà affrontare la Fiorenzuola di Luca Tabbiani reduce dalla sconfiitta contro l'Albinoleffe, mentre la Pergolettese affronterà domenica 19 il Sudtirol di Javorcic.

Serie C, Pergolettese-Pro Sesto 2-1: Pecorini non basta per i biancocelesti, i gialloblù vincono la sfida al Voltini