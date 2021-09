Serie C, Pro Sesto-Fiorenzuola 0-0: finisce a reti bianche al Breda

Arriva il primo punto in campionato per la Pro Sesto di Antonio Filippini che pareggia contro la Fiorenzuola 0-0. Un incontro finito a reti bianche sul palcoscenico del Breda, ma che permette agli uomini di Filippini di tirare un sospiro di sollievo nella quarta giornata di campionato. Dopo le prime sconfitte con: Giana Erminio, Pro Vercelli e Pergolettese, arriva il primo pareggio con i ragazzi di Tabbiani. Ora è attesa per domenica 26/09 la sfida contro il Renate di Roberto Cevoli (oggi in campo contro il Seregno e reduce dalla vittoria con il Virtus Verona nella terza giornata di campionato). Per la Fiorenzuola, invece, sono cinque i punti conquistati in quattro giornate di campionato, prossimo incontro per i ragazzi di Tabbiani: il Seregno di Carlos Franca.