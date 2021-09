Serie C, Seregno- Renate 0-1: Maistrello firma la vittoria nerazzurra

La quarta giornata del campionato di Serie C vede trionfare il Renate contro il Seregno per 1-0 al Ferruccio. I ragazzi di Cevoli centrano l'obiettivo e mettono nel bottino tre punti importanti da questa vittoria, dopo aver vinto lo scorso weekend contro la Virtus Verona e aver pareggiato con la Fiorenzuola. A decidere il match è Tommy Maistrello al 21' che firma la vittoria nerazzurra. Ora gli uomini di Cevoli sono attesi per la prossima sfida che sarà contro la Pro Sesto di Filippini domenica 26/09, appena reduce dal pareggio con la Fiorenzuola e che attualmente ha conquistato un solo punto in classifica. Continua a perdere, invece, il Seregno che è riuscito ad accaparrarsi solo un punto per il momento con il Trento. Per i ragazzi di Franca la prossima sfida sarà contro la Fiorenzuola di Tabbiani che si disputerà domenica 26/09.