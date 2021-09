Serie C, Trento-Giana Erminio 1-0: Pasquato decide il match, i biancoazzurri sconfitti al Briamasco

Perde al Briamasco la Giana Erminio di Oscar Brevi contro il Trento per 1-0. Per i biancoazzurri si tratta della seconda sconfitta consecutiva dopo quella col Sudtirol di Javorcic finita 4-1, mentre per i padroni di casa si tratta di una vittoria che regala alla squadra tre punti importanti portandoli a quota 7 e che li permette di diventare sempre più competitivi in classifica con le avversarie. Pasquato sblocca e decide la gara al 30' con un gol su punizione e nonostante i lombardi risultino più pericolosi nella ripresa non riescono comunque a trovare la conclusione, uscendo sconfitti anche da questa gara. Prossima prova per la Giana è quella contro l'Albinoleffe di Marcolini, tra le squadre più temute del Girone A.