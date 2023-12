L'ambulanza entra in campo ma rimane impantanata: devono spingerla i giocatori

Nelle domeniche di calcio dilettantistico siamo abituati a vederne di ogni e anche oggi, 3 dicembre 2023, le aspettative non sono state disattese.

Nel campionato di Serie D Girone B, nella sfida tra Real Calepina e Crema, al minuto 20 del primo tempo il giocatore ospite Francesco Pio Russo si fa male e viene richiesto l’intervento dell’ambulanza.

Fino a qui tutto normale, se non fosse che il mezzo di soccorso entra in campo per aiutare il giocatore e una volta concluso, si impianta nel terreno. A questo punto i giocatori si devono mettere insieme per spingere fuori l’ambulanza e permettere la ripresa del gioco.

La gara è poi terminata con il risultato di 1 a 0.