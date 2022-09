Serie D, la Castanese ufficializza tre cessioni

Mosse in uscita della Castanese, che comunica la cessazione del rapporto con i tesserati Giacomo Mammetti, Filippo Ornaghi e Alessandro Colombo.

Il comunicato del club:

“La società G.S. Castanese comunica ufficialmente di aver liberato da vincolo contrattuale i tesserati Giacomo MAMMETTI, Filippo ORNAGHI e Alessandro COLOMBO.

Ad ognuno di voi vanno i nostri ringraziamenti per aver vestito ed onorato la maglia neroverde; non è importante il tempo che siete rimasti ma il segno che avete lasciato. Auguri di cuore per un futuro ricco di soddisfazione.

Ci rivediamo sui campi!”