Serie D Girone B. Ufficiali i primi due recuperi di gennaio per il Legnano

La Serie D si appresta a ricominciare nei prossimi giorni e dopo più di un mese anche il Legnano potrà riassaporare il sapore del campo.

Domenica 16 gennaio, infatti, i lilla affronteranno il Caravaggio mentre mercoledì 19, sempre al medesimo orario, si giocherà Villa Valle-Legnano.

Non si hanno ancora novità per quanto riguarda il match contro il Leon rinviato a dicembre per impraticabilità del campo.