Serie D, l’Arconatese continua a lavorare per la prossima stagione

La nuova stagione è ormai alle porte e la società gialloblù di Arconate continua a muoversi sul mercato per rafforzare la propria rosa. Alla corte di mister a Giovanni Livrieri, infatti, sono approdati due nuovi giocatori che potranno dare un contributo importante in vista del prossimo campionato.

Prima, però, un passo indietro. Ad Arconate in questo ultimo mese e mezzo sono approdati diversi giocatori, tra cui Mario Chessa (l'ultima stagione era in forza alla Castellanzese) che farà coppia in attacco con Daniele Fernandino. Ma non solo. C'è stata anche la riconferma dell'esperto difensore, classe 1988, Francesco Luoni.

Invece, nelle scorse ore è arrivato il comunicato che in casa gialloblù sono approdati due nuovi giocatori: Giulio Menegazzo e Abdalaya Faye. Il primo è un centrocampista, classe 1994, che ha già vestito la maglia dell'Arconatese nel passato e che arriva dalla Casatese (vincitrice dei playoff). L'altro giocatore, invece, è una new entry: Abdalaya Faye, classe 2004, centrocampista che arriva dalla sestese.

Questo il comunicato ufficiale della società: "BENTORNATO GIULIO! BENVENUTO ABDA! Due innesti fondamentali sugli esterni per gli oroblù! È infatti da un lato ufficiale - secondo le parole del DS Colombo - il gradito ritorno di Giulio Menegazzo. L’esterno tuttocampo rientra dopo una grande stagione alla Casatese in serie D, conclusasi con la vittoria dei playoff e non è un mistero la grande stima nei suoi confronti da parte di mister Livieri.

Dall’altro invece giunge ad Arconate il giovanissimo Fall Abdalaye, classe 2004, reduce da un grande campionato da titolare in eccellenza con la Sestese. Rosa quasi al completo e 20 giorni alla preparazione…Forza Oroblù!