Serie D, la Tritium continua gli allenamenti in vista della ripresa del campionato

In attesa della gara di domenica 23 gennaio, e la conseguente ripresa del campionato di Serie D, la Tritium continua a lavorare e allenarsi per cercare di dare una svolta al campionato. Nel pomeriggio di martedì 18 gennaio al centro sportivo di Brembate si è svolta un'amichevole tra la Prima squadra della Tritium e la Juniores Nazionale. Un buon test che è servito da allenamento per entrambe le formazioni in vista della ripresa nei rispettivi campionati. L'incontro è terminato con il punteggio di 5-0: le reti tutte nella ripresa sono state siglate da Gobbi, Melandri (2), Orefice e Garcia Garcia.