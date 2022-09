Serie D, sconfitta di misura per l'Arconatese

Dopo l'esordio in campionato dello scorso weekend, nella gara di oggi, domenica, valida per il secondo turno del girone B di Serie D l'Arconatese di mister Livieri si è trovata ad affrontare la compagine lecchese di Casatenovo.

L’Arconatese non riesce a dare continutà alla vittoria ottenuta nella prima giornata al Battaglia contro il Seregno, questa volta in trasferta trova la sconfitta per 1-0.

Nella prima frazione di gioco nessuna delle due squadre trova la rete, nonostante siano diverse le occasioni per entrambe le formazioni. Nella ripresa gara equilibrata, ma a trovare la rete al 51' è la Casatese con Alessio Quaggio che porta in avanti i lecchesi. Da segnalare l'espulsione del numero 10 della formazione di Commisso.



Nella prossima sfida, in programma il 18 settembre aspettano in casa il Real Calepina che ha pareggiato contro il Desenzano Calvina.