Serie D, Virtus Ciserano Bergamo-Legnano 1-1: finisce in pareggio la prima giornata di campionato

Finisce 1-1 al Rossoni di Bergamo tra la Virtus Ciserano Bergamo e il Legnano. Un gol a testa e un punto a testa per questa prima giornata di campionato. L'esordio dei lilla in questa stagione non è stato dei più facile, dovendosi scontrare con una delle squadre favorite del Girone B, ma il Legnano di Marco Sgrò è riuscito comunque a conquistare un punto e a giocarsi la partita. Ora i lilla attendono per la seconda giornata di campionato la Folgore Caratese di Giuseppe Commisso (reduce dalla vittoria con l'Olginatese per 2-0 nella sua prima gara stagionale). Ma gli uomini di Sgrò saranno impegnati anche a disputare il primo turno della Coppa Italia di Serie D mercoledì 22/09 contro la Castellanzese.