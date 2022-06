Serie A 2022/23: il calendario dell'Inter

L'Inter ha scoperto oggi il calendario del campionato 2022/23, con un sorteggio positivo, visto l'esordio contro la neopromossa Lecce.

Il comunicato della società:

Sì è completato il calendario della Serie A TIM 2022/23: l'Inter esordirà nel prossimo campionato con la trasferta contro il Lecce. Ogni mese si aprirà con un big match: a settembre il Derby di Milano, ottobre si apre con la sfida casalinga contro la Roma, novembre con la trasferta di Torino contro la Juventus. Il 2023 comincerà con la sfida contro il Napoli al Meazza.

Come per l'anno scorso, anche in questa stagione le partite del girone di ritorno saranno in ordine diverso, sia come sequenza, sia come composizione all’interno di una giornata, rispetto all’andata.

Qui il calendario completo:

1ª GIORNATA (14/8/2022)

Lecce - INTER

2ª GIORNATA (21/8/2022)

INTER - Spezia

3ª GIORNATA (28/8/2022)

Lazio - INTER

4ª GIORNATA (31/8/2022)

INTER - Cremonese

5ª GIORNATA (4/9/2022)

Milan - INTER

6ª GIORNATA (11/9/2022)

INTER - Torino

7ª GIORNATA (18/9/2022)

Udinese - INTER

8ª GIORNATA (2/10/2022)

INTER - Roma

9ª GIORNATA (9/10/2022)

Sassuolo - INTER

10ª GIORNATA (16/10/2022)

INTER - Salernitana

11ª GIORNATA (23/10/2022)

Fiorentina - INTER

12ª GIORNATA (30/10/2022)

INTER - Sampdoria

13ª GIORNATA (06/11/2022)

Juventus - Inter

14ª GIORNATA (9/11/2022)

INTER - Bologna

15ª GIORNATA (13/11/2022)

Atalanta - INTER

16ª GIORNATA (4/01/2023)

INTER - Napoli

17ª GIORNATA (8/1/2023)

Monza - INTER

18ª GIORNATA (15/1/2023)

INTER – Hellas Verona

19ª GIORNATA (22/1/2023)

INTER - Empoli

20ª GIORNATA (29/1/2022)

Cremonese - INTER

21ª GIORNATA (5/2/2023)

INTER - Milan

22ª GIORNATA (12/2/2023)

Sampdoria - INTER

23ª GIORNATA (19/2/2023)

INTER - Udinese

24ª GIORNATA (26/2/2023)

Bologna - INTER

25ª GIORNATA (5/3/2023)

INTER - Lecce

26ª GIORNATA (12/3/2023)

Spezia - INTER

27ª GIORNATA (19/3/2023)

INTER - Juventus

28ª GIORNATA (2/4/2023)

INTER - Fiorentina

29ª GIORNATA (8/4/2023)

Salernitana - INTER

30ª GIORNATA (16/4/2023)

INTER - Monza

31ª GIORNATA (23/4/2023)

Empoli - INTER

32ª GIORNATA (30/4/2023)

INTER - Lazio

33ª GIORNATA (3/5/2023)

Hellas Verona - INTER

34ª GIORNATA (07/5/2023)

Roma - INTER

35ª GIORNATA (14/5/2023)

INTER - Sassuolo

36ª GIORNATA (21/5/2023)

Napoli - INTER

37ª GIORNATA (28/5/2023)

INTER - Atalanta

38ª GIORNATA (4/6/2023)

Torino - INTER