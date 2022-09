Serie A Femminile, l'Inter pareggia al 93' contro la Juventus

Allo Juventus Training Centre di Vinovo si son affrontate in un match bellissimo Juventus Women e Inter Women, valido per la seconda giornata del campionato di Serie A.

I bianconeri passano in vantaggio al 13’ con Cantore che dopo un bellissimo fraseggio batte l’incolpevole Durante.

Le ragazze di Joe Montemurro raddoppiano al 35’ con un bellissimo gol da fuori area di Beerensteyn, che s’infila all'incrocio dei pali.

Le neroazzurre accorciano le distanze alla prima azione del secondo tempo con l’imprendibile Chawinga che parte in corsa all'altezza della linea di metà campo per poi entrare in area e battere Peyraud Magnin.

Il pareggio arriva al 61’ con la stessa Tabitha Chawinga, che al 61' con il sinistro da fuori area non sbaglia e infila la palla nell’angolino.

All'83' la Juventus resta in dieci per l’espulsione di Sembrant e al 90’ nonostante l’inferiorità numerica, passa in vantaggio con la solita Girelli.

Quando tutto sembra perduto, al 93', Karchouni segna un gol capolavoro colpendo al volo da fuori area battendo Magnin, che non può fare niente per salvare il risultato.