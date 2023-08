Serie A | Le probabili formazioni di Inter-Monza

Dopo tanta attesa, ricomincia la Serie A e l’Inter di Simone Inzaghi deve subito affrontare il primo temibilissimo ostacolo: il Monza.

L’allenatore ex Lazio, dovrebbe schierare Thuram a fianco di Lautaro, confermando in mezzo al campo Barella e Calhanoglu, con il dubbio Frattesi-Mkhitaryan. Sulle fasce, pronti Dumfries e Dimarco, mentre in difesa out Acerbi e dentro De Vrji.

Le probabili formazioni:

Inter (3-5-2): Sommer; Darmian, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Frattesi, Dimarco; Lautaro, Thuram. All. S. Inzaghi

Monza (3-4-1-2): Di Gregorio; D'Ambrosio, Pablo Marì, Caldirola; Ciurria, Gagliardini, Pessina, Kyriakopoulos; Colpani; Caprari, Mota Carvalho. All. Palladino