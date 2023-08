Serie A | Le probabili formazioni di Roma-Milan

Dopo l’ultimo giorno di mercato, sta per incominciare la terza giornata del campionato di Serie A, dove si affronteranno in un grande big match Roma e Milan.

I rossoneri, dopo una grande partenza, dovranno cercare di confermarsi anche contro i giallorossi, reduci da un inizio non brillante, con un solo punto conquistato.

Mister Pioli sembra voglia confermare la stessa formazione vista contro Bologna e Torino, con Loftus-Cheek, Krunic, Reijnders a centrocampo e con il tridente Pulisic, Giroud, Leao.

Mourinho, invece, secondo quanto riportato dalla maggior parte dei media, sarebbe costretto a fare a meno di Dybala, infortunatosi contro il Verona e di Lukaku, non ancoro pronto per scendere in campo dal 1’.

Le probabili formazioni:

Roma (3-5-1-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Llorente; Kristensen, Paredes, Cristante, Aouar, Spinazzola; Pellegrini; Belotti. All.: Mourinho

Milan (4-3-3): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Hernandez; Loftus-Cheek, Krunic, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao. All.: Pioli